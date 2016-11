Roots and Branches: Honoring Benji’s Legacy

Benji Izazaga-Flores, a fifth grader at Mid Valley Elementary, lost his battle with cancer in the loving arms of his family on Thursday, Nov. 10. His last 10 weeks of life were spent at Doernbecher Children’s Hospital, far away from friends and the community he loved. While you would expect this time to be filled with fear and pain, the love of family, compassionate medical providers and the incredible dedication of Mid Valley school staff, students and parents filled his remaining days with joy, a lifetime of experiences, love and compassion.



Mid Valley community school’s designation as the heart of its community was overwhelming evident in this difficult time, with so many staff, parents and community members providing money, transportation and their connections to miracle workers across the region to help ease the burden on Benji, his family and classmates.



The end of life’s journey for a child is incredibly difficult to comprehend, evoking a labyrinth of emotions for all in its wake. Guided by an adept staff, almost all Mid Valley’s fifth graders made the journey to Portland to see Benji. Miracle workers turned the journey into an awe-filled experience for the students, expanding the horizons of many facing the challenge of living in poverty, daily discrimination and separation from extended family. Many students saw a sky scraper, ate dinner at a sit-down restaurant, and rode high above big city on the sky tram for the very first time.

While Make A Wish granted Benji a huge collection of Legos to keep his imagination engaged, it was his fellow classmates, staff and community members who made miracles magically appear. Benji was able to attend a Timber soccer game and was personally honored at a Timber practice scrimmage. Timber soccer stars visited his hospital room when he was unable to go out, gifting him with their soccer shoes inscribed with personal messages. Classmates were fittingly impressed with the “smelly stack of sneakers under Benji’s bed” when they entered his room.

Mid Valley students touched the hearts of hospital administrators and staff with their dedication to Benji. They were moved by the wonder the students exhibited in riding the sky tram up to the hospital or watching the city light up as the sun set from the lofty perch. That sense of community compassion humbled doctors and nurses alike.

In his final days, Benji was able to go to Disneyland, lifted up on the wings of hope, and donations from so many people that his short life transformed.

Benji’s legacy to us all was in teaching to give of ourselves and in the process, discovering the miracles that can happen when seen through the eyes of a child. If you wish to thank Benji for his legacy, leave a donation at St. Mary’s Catholic Church or at Mid Valley Elementary PTO in his memory. Come together in serving others in their time of need.

•

One such inspirational example of coming together was shared at Riverside Community Church on Saturday evening. An expression of fear and pain reverberating through Latino children and their families over discriminatory remarks was poignantly shared by Yesenia Castro, one of our community’s finest, and youngest, activists. Within three days, her feelings brought together a community of compassionate people pledging unity in support of all people. “Somos Uno. We are one. “

The church pews overflowed with people of all ages, ready to stand as one in the face of discrimination against their brothers and sisters. Faith leaders, elected officials, parents, students and children raised their voices against discrimination. Music, art, poetry, songs, and testimony echoed through the hallowed halls. People of all political parties, faith, ethnicities, ages and cultures came together in support of one another, pledging to raise one another up, rather than put one another down.

It was an emotional evening, serving as a springboard for many more events of unity to come. Miracles surrounded the gathering, inspiring an end to divisive rhetoric and the resurgence of compassion and understanding in its place.

Each of us can offer a safe place to another human being — a place where they are valued and respected for who they are and where they are in their life journey. Our hugs can offer sanctuary; our prayers can offer hope and our deeds can offer change. Wear a safety pin as a symbol of sanctuary. Sport a pin “Somos Uno,” combining the red and blue symbols of opposing political parties into the unified voice represented by the color purple that respect the humanity of all people.

For more information go to Gorge Ecumenical Ministries, Latinos in Acion or Nuestra Comunidad Sana websites.



•

Benji Izazaga-Flores, un estudiante de 5º grado en la primaria Mid Valley perdió su batalla contra el cáncer en los amorosos brazos de su familia el jueves 10 de noviembre. Sus últimas diez semanas de vida los pasó en el Hospital Infantil Doernbecher , lejos de sus amigos y la comunidad que amaba. Mientras que se espera que este tiempo se llene de temor y dolo; el amor de familia, proveedores de servicios médicos compasivos y la increíble dedicación del personal de la escuela de Mid Valley, estudiantes y padres llenan sus días que le quedan con alegría, grandes experiencias, amor y compasión.

Designada como el corazón de su comunidad era abrumador en este momento difícil, con tanta personal, padres y miembros de la comunidad ofreciendo dinero, transporte y sus conexiones a personas milagrosas de la región para ayudar a aliviar la carga de Benji, su familia y compañeros de clase.

El final del camino de la vida de un niño es increíblemente difícil de comprender, evocando un laberinto de emociones para todos en su estela. Guiados por un personal experto, casi todos los de5 grado de Mid Valley hizo el viaje a Portland para ver a Benji. Trabajadores milagrosos llevaron a cabo el viaje como una gran experiencia para los estudiantes, ampliando los horizontes de muchos quien viene de pobreza, la discriminación cotidiana y separación de la familia extendida. Muchos estudiantes vieron un rascacielos, cenaron en un restaurante y montaban por encima de la gran ciudad en el tranvía de cielo por primera vez.

Mientras Make A Wish le regalo a Benji una enorme colección de legos para mantener su imaginación, fueron sus compañeros, personal y miembros de la comunidad quien hizo milagros como magia aparecer. Benji pudo asistir a un partido de fútbol de los Timbers y fue personalmente honrado en una practica de scrimmage. Estrellas de fútbol de Timbers visitaron su habitación del hospital cuando no podía salir, le regalaron sus zapatos de fútbol con mensajes personales. Compañeros de clase fueron oportunamente impresionados con la "pila maloliente de zapatillas debajo de la cama de Benji" cuando entraron a su habitación.

Los estudiantes de Mid Valley tocaron los corazones de los administradores con la emoción que estudiantes exhibieron al montar el tranvía hasta el hospital y viendo la luz de la ciudad hacia el horizonte. Ese sentido de compasión de la comunidad humilló a médicos y enfermeras por igual.

En sus últimos días, Benji fue capaz de ir a Disneyland, levantado sobre las alas de la esperanza y de donaciones de muchas personas que su corta vida transformada.

El legado de Benji para todos nosotros fue la enseñanza de dar de nosotros mismos y en el proceso, descubrir los milagros que pueden suceder cuando visto desde los ojos de un niño. Si usted desea agradecer a Benji por su legado, puedes dejar una donación en la iglesia St. Mary’s o en la escuela Mid Valley en su memoria. Hay que estar unidos en tiempos de necesidad.

•

Un ejemplo inspirador de estar juntos fue compartido en Riverside Community Church el sábado por la noche. Una expresión de miedo y dolor reverberando a través de los niños latinos y sus familias sobre observaciones discriminatorias conmovedoras fue compartida por Yesenia Castro, una de las activistas más finas y más jovenes de nuestra comunidad. Dentro de tres días sus sentimientos reunieron a una comunidad de personas compasivas prometiendo unidad y apoyo a todas las personas. "Somos Uno. Somos uno. “

Las bancas de la iglesia desbordaban con personas de todas las edades, listas para presentarse como frente a la discriminación contra sus hermanos y hermanas. Líderes religiosos, elegidos funcionarios, padres, estudiantes y niños levantaron su voz contra la discriminación. Música, arte, poesía, canciones y testimonio se hizo ver por los pasillos sagrados. Personas de todos los partidos políticos, fe, etnias, edades y culturas se unieron para apoyar mutuamente, comprometiéndose a levantar uno con el otro, en lugar de poner uno con el otro.

Fue una noche emocional, cual sirve como un trampolín para muchos más eventos de unidad. Milagros rodearon el encuentro, inspirando un fin a la retórica división y el resurgimiento de la compasión y la comprensión en su lugar.

Cada uno de nosotros puede ofrecer un lugar seguro a otro ser humano. Un lugar donde son valorados y respetados por quienes son y donde están en su camino de vida. Nuestros abrazos pueden ofrecer santuario; nuestras oraciones pueden ofrecer esperanza y nuestras acciones pueden ofrecer cambio. Use un seguro como símbolo del Santuario. Deporte un pin "Somos Uno" combinando los símbolos rojos y azules de los partidos políticos de oposición en la voz unificada, representada por el color morado que respeta la humanidad de todas las personas.

Para más información vaya al sitio Gorge Ecumenical Ministries Latinos en acción o Nuestra Comunidad Sana sitios Web.