4-H Hood River County Fair Results

Record Book — Junior Novice (Educational Displays, Other — DeBorde, Jackson B Hood River; Garcia, Annette B Hood River; Harjo, Hailey B Hood River; Heath, Keyle B Hood River; Jones, Ava B Hood River; Maddox, Dylan B Hood River; Weber, Alexis B Hood River; Benefield, Kennley B Mt. Hood/Parkdale; Muenzer, Sierra B Odell; Kugler, Stephen B Parkdale; Routson, Sarah B Parkdale; Bounds, Julia R Parkdale; Palacios, Eric R Parkdale; Goldring, Evangeline W Hood River;

B— Blue Ribbon R — Red Ribbon RC — Reserve Champion GC — Grand Champion

Record Book — Junior Educational Displays, Other — Cantrell, Briana B Hood River; Kahler, Abigail B Hood River; Smith, Wyatt B Hood River; Stoneberg, Hailey B Hood River; Loomis, Dillon B Odell; Fateley, Elly B Parkdale; Hughes, Colbey B Parkdale; McCarty, Natalie B Parkdale; McNerney, Mallory B Parkdale;

Record Book — Intermediate Educational Displays, Other — Baker, Morgan B Hood River; Balzer, Emma B Hood River; Balzer, Sydney B Hood River; Cantrell, Chloe B Hood River; DeBorde, Leah B Hood River; DeBorde, Max B Hood River; Frazier, Joey B Hood River; Joplin-Clay, Sonja B Hood River; Kahler, Joseph B Hood River; Kroll, Emma B Hood River; Lavery, Megan B Hood River; Lee, Clayton B Hood River; Maddox, Triston B Hood River; Piatt, Lillian B Hood River; Rigert, Marisa B Hood River; Roof, Jackson B Hood River; Weber, Aubrie B Hood River; Zeman, Katie B Hood River; Brun, Celilo B Mt. Hood; Meyers, Claire B Mt. Hood Parkdale; Benefield, Klayton B Mt. Hood/Parkdale; Muenzer, Chad B Odell; McCafferty, Myah B Parkdale; McNerney, Kaitlyn B Parkdale; Pickering, Anna B Parkdale; Routson, Taylor B Parkdale; McCafferty, Gracie B White Salmon; Bailey, Brendon R Parkdale; Regentin, Peter R Parkdale; Medrano, Marco W Hood River; Windsor, Katy W Hood River;

PART 1 See Aug. 9 edition for more Open and 4-H results. Also, go to hoodrivernews.com for a gallery of 2017 fair photos.

Record Book — Senior Educational Displays, Other — Duback, Alexus B Hood River; Gallegos, Emily B Hood River; Jones, Angel B Hood River; Joplin-Clay, Sonja B Hood River; Laney, Emma B Hood River; Morley, Samantha B Hood River; Rigert, Carter B Hood River; Van Cott, Ella B Hood River; Zeman, Sara B Hood River; Muenzer, Natasha J B Odell; Ball, Megan B Parkdale; Green, Kayla E B Parkdale; McCafferty, Nikki B Parkdale; Mooney, Madison C B Parkdale; Mooney, Rachael C B Parkdale; Parker, Cade B Parkdale; Regentin, Samuel B Parkdale; Fraizer, Bailey R Hood River; Kroll, Elena R Hood River; Medrano, Elizabeth W Hood River; McNerney, Hannah W Parkdale;

Memory Book — Junior (Educational Displays, Other) — Castaneda, Marina B Hood River; Johnston, Zayleah B Hood River; Marquez, Jocelyn B Hood River; Marquez, Karyna B Hood River; Duddles, Emma B Parkdale; Sewell, Halie W Hood River;

Memory Book — Senior (Educational Displays, Other) — Castaneda, Courtney B Hood River; Dolan, Daisy B Hood River; Murray, Eva B Hood River;

Trash to Treasure Junior Original Work (Communications and Expressive Arts) — Marquez, Jocelyn GC, CH, B Hood River; Garcia, Annette B Hood River; Marquez, Karyna B Hood River; Marquez, Karyna B Hood River; Marquez, Karyna R Hood River;

Handcrafts & Hobbies — Original Junior (Communications and Expressive Arts) — Kahler, Abigail B Hood River; Miller, Grayce B Hood River; Cantrell, Briana R Hood River;

Handcrafts & Hobbies — Original Intermediate (Communications and Expressive Arts) — Balzer, Sydney B Hood River; Ocheskey, Faith R Hood River; Ocheskey, Faith R Hood River;

Handcrafts & Hobbies — Original Senior (Communications and Expressive Arts) — Ball, Megan B Parkdale; Parker, Cade B Parkdale; Ball, Megan R Parkdale;

Handcrafts & Hobbies — Original Work Cloverbud (Communications and Expressive Arts) — Akin, Rylee P Hood River; Barrancos, Ariana P Hood River; Chavez-Avila, Enrique P Hood River; Chavez-Avila, Enrique P Hood River; Chavez-Avila, Enrique P Hood River; Lorenzen, Violet P Hood River; Kime, Zachary P Mosier; Barrera, Hilda P Parkdale; Barrera, Hilda P Parkdale;

Handcrafts & Hobbies — Non-Original Junior (Communications and Expressive Arts) — Cantrell, Briana CH, B Hood River; Kugler, Stephen R Parkdale;

Handcrafts & Hobbies — Non-Original Work Cloverbud (Communications and Expressive Arts) — Kime, Gabriel P Mosier; Kime, Zachary P Mosier;

Ready to Wear — Intermediate (Communications and Expressive Arts) — Rigert, Marisa CH, B Hood River;

Ready to Wear — Cloverbuds (Communications and Expressive Arts) — Akin, Rylee P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River;

Ready to Wear — Junior Novice (Communications and Expressive Arts) — Garcia, Annette CH, B Hood River;

Wearable Art Fashion Revue — Cloverbud (Communications and Expressive Arts) — Akin, Rylee P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River;

Wearable Art Fashion Revue — Intermediate (Communications and Expressive Arts) — Rigert, Marisa CH, B Hood River;

Wearable Art Jr. Novice (Communications and Expressive Arts) — Marquez, Karyna CH, B Hood River;

Photography For All — Junior (Communications and Expressive Arts) — Kugler, Stephen CH, B Parkdale; Harjo, Hailey RC, B Hood River; Marquez, Jocelyn B Hood River; Marquez, Karyna B; Hood River;

Photography For All — Senior (Communications and Expressive Arts) — Morley, Samantha DQ Hood River;

Photography For All — Cloverbud (Communications and Expressive Arts) — Lorenzen, Violet P Hood River; Kugler, Shianne P Parkdale;

Presentation, Individual, Intermediate (Public Speaking) — Rigert, Marisa CH, B Hood River, Special Awards: Best Intermediate Presentation relating to dairy foods, cattle production;

Illustrated Talk, Cloverbuds (Public Speaking) — Jones, Piper P Hood River;

Impromptu Speaking, Intermediate (Public Speaking) — Rigert, Marisa B Hood River;

Impromptu Speaking, Senior (Public Speaking) — Rigert, Carter B Hood River;

Educational Display, Junior (Educational Displays) — Kahler, Abigail CH, B Hood River; Heath, Keyle B Hood River; Marquez, Karyna R Hood River;

Educational Display, Intermediate (Educational Displays) — Lavery, Megan CH, B Hood River; Pickering, Anna RC, B Parkdale; Rigert, Marisa B Hood River;

Educational Display, Senior (Educational Displays) — Ocheskey, Faith GC, CH, B Hood River; Baker, Haylee RC, B Hood River; Rigert, Carter B Hood River;

Art For All — Cloverbud (Art, General) —Harjo, Tyson P Hood River; Lorenzen, Violet P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River; Wood, Hazel P Hood River; Wood, Hazel P Hood River; Kime, Gabriel P Mosier; Kime, Gabriel P Mosier; Kime, Gabriel P Mosier; Kime, Zachary P Mosier; Kime, Zachary P Mosier; Kime, Zachary P Mosier; Adams, Koltin P Parkdale; Adams, Koltin P Parkdale; Adams, Koltin P Parkdale; Barrera, Hilda P Parkdale; Barrera, Hilda P Parkdale; Kugler, Shianne P Parkdale;

Art For All — Junior (Art - General) — Harjo, Hailey CH, B Hood River; Garcia, Annette RC, B Hood River; Stoneberg, Hailey B Hood River; Castaneda, Marina R Hood River; Heath, Keyle R Hood River; Stoneberg, Hailey R Hood River; Stoneberg, Hailey R Hood River; Benefield, Kennley R Mt. Hood/Parkdale; Garcia, Annette W Hood River; Garcia, Annette W Hood River; Kahler, Abigail W Hood River; Marquez, Jocelyn W Hood River; Marquez, Karyna W Hood River; Marquez, Karyna W Hood River; Marquez, Karyna W Hood River; Benefield, Kennley W Mt. Hood/Parkdale; Benefield, Kennley W Mt. Hood/Parkdale;

Art For All - Intermediate (Art - General) — Ocheskey, Faith B Hood River; Rigert, Marisa B Hood River; Benefield, Klayton B Mt. Hood/Parkdale; Benefield, Klayton B Mt. Hood/Parkdale; Ocheskey, Faith R Hood River; Benefield, Klayton R Mt. Hood/Parkdale; Balzer, Emma W Hood River; Balzer, Emma W Hood River; Balzer, Emma W Hood River; Balzer, Sydney W Hood River; Ocheskey, Faith W Hood River;

Art For All - Senior (Art - General) — Mooney, Madison C GC, CH, B Parkdale; Rigert, Carter R Hood River; Morley, Samantha W Hood River; Morley, Samantha W Hood River;

Orig Art, Draw/Sketch, Line draw, Intermediate (Art Painting) — Ocheskey, Faith B;

Orig Art, Draw/Sketch, Shaded draw, Junior (Art Painting) — DeBorde, Jackson B Hood River; Garcia, Annette B Hood River; Marquez, Jocelyn R Hood River;

Orig Art, Draw/Sketch, Junior, Line & Shade Combo draw (Art Painting)— DeBorde, Jackson CH, B Hood River;

Orig Art, Painting, Junior, Water Color/Tempera/Other (Art Painting) — Garcia, Annette B Hood River;

Orig Art, Painting, Acrylic, Junior (Art Painting) — Stoneberg, Hailey CH, B Hood River; Heath, Keyle B Hood River; Marquez, Jocelyn B Hood River;

Orig Art, Painting, Acrylic, Senior (Art Painting) — Parker, Cade R Parkdale Pickering, Wade R Parkdale;

Orig Art, Other 2-D Work, Intermediate (Art Painting) — DeBorde, Leah B Hood River;

Orig Art, Multiple Media, 2-D, Intermediate (Art Painting) — Pickering, Anna CH, B Parkdale; Ocheskey, Faith B Hood River;

Orig Art, Other 3-D Work, Junior (Art Painting) — Garcia, Annette CH, B Hood River;

Orig Art, Other 3-D Work, Intermediate (Art Painting) — Rigert, Marisa GC, CH, B Hood River;

Non-Orig Art, Wearable clothing, Intermediate (Art Painting) — Rigert, Marisa R Hood River;

Art Innovation Class Intermediate (Art Painting) — Ocheskey, Faith W Hood River;

Art Innovation Class Senior (Art Painting) — Pickering, Wade W Parkdale;

Ceramic, Slip Cast, Senior, glaze/specialty glaze (Ceramics) — Mooney, Madison C RC, B Parkdale;

Pottery Clay Slab Technique (Ceramics) — Lavery, Megan B Hood River;

Ceramics Pottery (Ceramics) — Garcia, Annette B Hood River;

Pottery or Clay Work, using pinch technique (Ceramics) — Mooney, Madison C B Parkdale;

Pottery using coil technique, Intermediate (Ceramics) — Lavery, Megan B Hood River;

Cast Ceramics Combo Two Techniques (Ceramics) — Mooney, Madison C CH, B Parkdale;

Ceramics Pottery, low fire glaze (Ceramics) — Garcia, Annette B Hood River;

Photography — Morley, Samantha CH, B Hood River;

Photography, Intermediate, Landscape (Photography) — Zeman, Katie B Hood River;

Photography, Senior, Landscape (Photography) — Morley, Samantha GC, C; B Hood River; Smith, Ellie B RC, B Hood River; Zeman, Sara B Hood River;

Photography, Senior, Other Interesting Subject (Photography) — Smith, Ellie B R Hood River;

Photography, Senior, Still Life (Photography) — Zeman, Sara CH, B Hood River;

Photography, Intermediate, Action/Movement (Photography) — Smith, Aidan B Hood River;

Photography Selfie Intermediate (Photography) — Zeman, Katie R Hood River;

Sewing Skills Notebook (Clothing and Textiles) — Zeman, Katie CH, B Hood River; Pickering, Anna B Parkdale;

Basic L1, garment or item showing cutting skills (Clothing and Textiles) — Garcia, Annette R Hood River;

Basic Skills Level 1 Item for Home (Clothing and Textiles) — Marquez, Karyna B Hood River; Routson, Sarah B Parkdale; Garcia, Annette R Hood River;

Basic L1 Garment or item showing cutting skills (Clothing and Textiles) — Rigert, Marisa B Hood River; Meyers, Claire B Mt. Hood Parkdale;

Basic L1, garment w/casing no crotch seam, woven (Clothing and Textiles) — Heath, Keyle R Hood River;

L1 Basic Skills Personal Accessory (Clothing and Textiles)— Rigert, Marisa R Hood River;

Basic Skills L1 Clothing, Junior (Clothing and Textiles) — Marquez, Karyna B Hood River;

Basic L1 Item for Home (Clothing and Textiles) — Rigert, Marisa B Hood River;

Basic Skills L1 Toy or non-garment (Clothing and Textiles) — Marquez, Karyna B Hood River;

Basic L2 Garment min stretch (Clothing and Textiles) — Rigert, Marisa RC, B Hood River;

Basic Skills L3 Garment med weight (Clothing and Textiles) — Lavery, Megan CH, B Hood River, Bea Scott Award for Excellence;

Basic Skills L3 garment, knit (Clothing and Textiles) — Pickering, Anna B Parkdale;

Basic Skills L3 personal accessory (Clothing and Textiles) — Zeman, Katie B Hood River; Pickering, Anna B Parkdale;

Basic L3, Item for home, woven/knit/polar fleece (Clothing and Textiles) — Lavery, Megan RC, B Hood River;

Hands for Larger Svc Junior (Clothing and Textiles) — Marquez, Karyna B Hood River;

L2 Basic Skills Creativity (Clothing and Textiles) — Baker, Morgan R Hood River;

Basic L3, Creativity (Clothing and Textiles) — Garcia, Annette B Hood River;

Fashion Revue, Cloverbud (Clothing and Textiles) — Akin, Rylee P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River;

Fashion Revue, Intermediate (Clothing and Textiles) — Pickering, Anna GC, CH, B Parkdale; Lavery, Megan B Hood River; Rigert, Marisa B Hood River;

Fashion Revue, Clothing, Junior Novice (Clothing and Textiles) — Garcia, Annette CH, B Hood River; Heath, Keyle RC, B Hood River.

Textiles for All, Cloverbuds (Clothing and Textiles) — Akin, Rylee P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River; Wood, Hazel P Hood River; Wood, Hazel P Hood River; Kime, Gabriel P Mosier; Kime, Zachary P Mosier; Kime, Zachary P Mosier; Barrera, Hilda P Parkdale; Kugler, Shianne P Parkdale; Kugler, Shianne P Parkdale; Kugler, Shianne P Parkdale; Najera - Ponce, Valentina P Parkdale;

Textiles for All, Intermediate (Clothing and Textiles) — Baker, Morgan B Hood River;

Textiles for All, Senior (Clothing and Textiles) — Baker, Haylee B Hood River;

Window Display, Cloverbud (Clothing and Textiles) — Kime, Gabriel P Mosier; Kime, Zachary P Mosier; Barrera, Hilda P Parkdale; Level, Lilly P Parkdale; Level, Vivian P Parkdale;

Window Display, Junior (Clothing and Textiles) — Castaneda, Marina B Hood River;

Window Display, Intermediate (Clothing and Textiles) — Rigert, Marisa CH, B Hood River;

Window Display, Senior (Clothing and Textiles) — Mooney, Rachael C B Parkdale;

Clothing Judging Contest, Cloverbud (Clothing and Textiles) — Rigert, Jennica P Hood River;

Stitch Lines on Paper, Cloverbud (Clothing and Textiles) — Akin, Rylee P Hood River; Rigert, Jennica P Hood River; Hamilton, Hannah Olivia P Parkdale;

L1 Bean Bag (Clothing and Textiles) — Benefield, Kennley CH, B Mt. Hood/Parkdale; Heath, Keyle B Hood River; Johnston, Zayleah B Hood River; Kahler, Abigail B Hood River; Bounds, Julia B Parkdale; Routson, Sarah B Parkdale; Garcia, Annette R Hood River; Marquez, Karyna R Hood River;

L4 Quilt Square (Clothing and Textiles) — Rigert, Marisa CH, B Hood River